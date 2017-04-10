Yabancı Kuralında Sürpriz Değişiklik!

2017-2018 sezonundan itibaren 2 olan yabancı hakkı sabit kalıyor, ancak sistemin işleyişi 1+1 formatına dönüyor.



Ligdeki takımlar şu anda hali hazırda 2 yabancıya sahip. Bazı takımlarda ise 3'er yabancı var ve 1 yabancı oyuncu her maç tribüne çıkıyor.



Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kulüpleri gelecek sezon zor durumda bırakmamak adına 2 yabancıda değişiklik yapmayacağı, ancak sahada 1, bench'te 1 yabancı oyuncu formatına dönüş yapacağı iddiaları kuvvetleniyor.



32 haftası geride kalan 18 takımlı Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde şu anda Nesine.com Eskişehir Basket 58 puan ve averajla zirvede yer alıyor. Petkim Spor ise yine 58 puanla ikinci sıradaki yerini koruyor.