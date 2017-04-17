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Yabancı Konut İçin 'Kdv'yi Beklemedi
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Yabancı Konut İçin 'Kdv'yi Beklemedi

Ocak ayında yürürlüğe giren 'konut alan yabancıya vatandaşlık hakkı' düzenlemesi mart ayında etkisini gösterdi.

Yabancı Konut İçin 'Kdv'yi Beklemedi

Ocak ayında yürürlüğe giren 'konut alan yabancıya vatandaşlık hakkı' düzenlemesi mart ayında etkisini gösterdi. Satılan yeni konutların yüzde 10'u yabancılara yapılırken, bu oranın nisanda KDV'nin kalkmasıyla birlikte yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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