Yabancı Konut İçin 'Kdv'yi Beklemedi
Ocak ayında yürürlüğe giren 'konut alan yabancıya vatandaşlık hakkı' düzenlemesi mart ayında etkisini gösterdi.
Ocak ayında yürürlüğe giren 'konut alan yabancıya vatandaşlık hakkı' düzenlemesi mart ayında etkisini gösterdi. Satılan yeni konutların yüzde 10'u yabancılara yapılırken, bu oranın nisanda KDV'nin kalkmasıyla birlikte yükselmesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
-
Altın fırladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
-
Çalışanlar dikkat! Tatile gidene 4 gün 'yol izni'
-
Başbakan Yardımcısı Şimşek ekonomide dönüşüm sinyali verdi
-
Referandum sonrası piyasalar nasıl tepki verecek?
-
İşte referandum sonrası dolarda son durum!
-
Paranın patronlardan referandum sonrası ilk mesaj
-
Referandum sonrası Merkel'den Türkiye'ye çağrı!