Yabancı Konteyner Şirketleri Türk Mallarını Taşımıyor

Türkiye'ye ekonomik operasyon yapmak isteyenler boş durmuyor. İhracatçılar yurt dışına mal göndermek için konteyner bulamıyor. En büyük sıkıntı ise maden ve mermer ihracatında yaşanıyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kahyaoğlu'nun verdiği bilgiye göre dünyada konteyner taşımalığını elinde bulunduran 5-6 şirket var. Bu şirketler Türkiye'ye mal getirip boşalttıktan sonra Türk mallarını almadan boş dönüyor.

"FİYATLAR 2'YE KATLANDI"

Ali Kahyaoğlu yaşanan bu durumu "Kimin yaptığını bilemem. Avrupa mı diğerleri mi ama Türkiye'yi ekonomik olarak boğmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin üzerine çok büyük oyunlar oynanıyor" sözleriyle anlattı. Bu şirketlere muhtemelen baskı yapıldığını söyleyen Kahyaoğlu "Şu an konteyner sıkıntısı inanılmaz düzeyde. Çin, Hindistan ve Dubai'ye yükleme yapamıyoruz. Önceden 400 dolara konteyner yolluyorduk. Fiyatlar da katlandı. Konteyner fiyatları 1.200 dolara çıktı" diye konuştu. Kahyaoğlu, Türkiye'ye mal getiren gemilerin boş konteynerle geri dönmemesi için mutlaka devlet tarafından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Bakanlığa yazı yazdığını da belirten Kahyaoğlu bu gemilere müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Kahyaoğlu "İhracatımız artıyor ama daha fazla da artabilir. Benim maden ocaklarımda malım bekliyor. Şimdi dökme gemi bulma peşindeyiz. Bir tane bulduk. Ama biz sadece Çin'e yılda 4 milyon ton mal yüklüyoruz. 4 milyon ton için dünya kadar gemi lazım. 1-2 aydır bekleyen mallar var. Konteyner fiyatları da ikiye katlandığı için müşteri de indirim istiyor. Sıkıntı büyük. Yükleme yapamıyoruz" dedi.

"HEDEF 2,2 MİLYAR DOLARI YAKALAMAK"

2017'yi 'Doğaltaş Yılı' ilan ettiklerini anlatan Kahyaoğlu "Bu sene 2013'teki 2.2 milyor dolar ihracat rakamını yakalarız. Yoğun tanıtım yapacağız. Ayrıca mimari ofis açacağız. Bu ofis dünyadaki tüm inşaat projelerini takip edecek. Bunların hepsine Türk mermerini koymak için mücadele edeceğiz" diye konuştu. Kahyaoğlu, URGE olarak anılan 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi' kapsamında verilen fuar desteğinin kaldırıldığını da belirterek bunun KOBİ'ler için gerekli olduğunu anlattı. (Star)