Yabancı Gözlemciler Serik'te İnceleme Yaptı

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyeleri Estonya Milletvekili Jaak Madison ve Azerbaycan Milletvekili Vusal Hüseyni, gözlemci olarak Antalya'nın Serik İlçesi'nde inceleme yaptı.



Serik Tekeli Ortaokulu'na gelen AKPM üyeleri Jaak Madison ve Vusal Hüseyni, oy kullanma işlemlerini takip etti. Jaak Madison, yaptığı açıklamada şöyle dedi:



"AMACIMIZ KONTROL ETMEK"



"Komisyon üyesi ülkelerde herhangi bir seçim veya referandum olduğu zaman bu seçimlerin kurallarına göre yapılıp yapılmadığının kontrolü amacıyla buradayız. Şu ana kadar gözlemlerimizde herhangi bir sıkıntı ve olumsuzluk gözükmüyor. Ancak aklımızda sorular uyandıran bazı şeyler de var. Ülkeyi bir süredir geziyoruz. Başından sonuna kadar hep 'evet' ile ilgili reklam gördük, 'hayır' ile ilgili görmedik. Bu tabi ki bir soru işareti bırakıyor. Türkiye'nin tamamında gözlem yapma gibi bir durumumuz yok. Türkiye'nin yüzde 20'sini ancak gözlemleyebileceğiz. Aslında Türkiye açsından bu olumlu bir şey olarak kabul edilmeli, bu ziyaretler sayesinde Türkiye'nin dikkate alındığını, ülke olarak bir konuma sahip olduğunu, Avrupa tarafından gözlemlendiği düşünülebilir. Ben parlamenterim, eşit olmak zorundayım. Sadece yapılan reklamları duyduk. Bizim buraya gelme amacımız da işin kurallara göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmek."



- Antalya