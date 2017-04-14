Yabancı Gazetecilerden Yoğun İlgi
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği halk oylamasını takip etmek için yaklaşık 500 yabancı basın mensubunun akredite olduğunu belirtti.
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği halk oylamasını takip etmek için yaklaşık 500 yabancı basın mensubunun akredite olduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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