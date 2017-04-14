Yabancı Gazetecilerden Halk Oylamasına Yoğun İlgi

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği halk oylamasını Anadolu Ajansının (AA) desteğiyle kurulan merkezlerden takip etmek için yaklaşık 500 yabancı basın mensubunun akredite olduğunu belirtti.



Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde (BYEGM) 16 Nisan'daki halk oylamasını izleyecek yerli ve yabancı basın mensupları için oluşturulan "Referandum 2017 Basın Merkezi"ni tanıtan Akarca, çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Akarca, "Şu an itibarıyla 500'e yakın yabancı gazeteci referandum sürecini izlemek üzere Türkiye'ye geldi." ifadelerini kullandı.



Basın mensuplarının referandum sonuçlarını izleyebilmeleri için İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da merkezler kurulduğunu anlatan Akarca, "Şu ana kadar İstanbul'da 200'e, Ankara'da 200'e yakın yabancı gazeteci ve Diyarbakır'da da 100'ün üzerinde yabancı gazeteci bizim merkezlerimizde referandum sonuçlarını takip etmek üzere başvurdular. Onları akredite ettik. Bu sayı artabilir." dedi.



"Anadolu Ajansı ile müştereken bu çalışmayı yürüteceğiz"



Akarca, merkezlerde basın mensuplarına yayıncılık için gerekli her türlü imkanı sunmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Büyük led ekranlarda Anadolu Ajansı ile müştereken bu çalışmayı yürüteceğiz. Onların çok büyük desteğini aldık, sağ olsunlar. Sonuçları en hızlı, en doğru şekilde öğrenme imkanı bulacaklar. Elbette bir basın, medya çalışması için ne gerekiyorsa burada bulacaklar onu." diye konuştu.



Merkezlerin dışında canlı yayın aracının bulunacağını da belirten Akarca, şunları kaydetti:



"Bir frekans belirledik, o frekans üzerinden buraya gelen bakanlarımızın, devlet yetkililerimizin, düşünce kuruluşu temsilcilerinin görüşlerini doğrudan iletme imkanı bulacağız. Bunu televizyonlarımıza, basın kuruluşlarımıza daha önce bildireceğiz. İsteyen kuruluş bu frekans üzerinden canlı olarak bağlanabilecek.



Ayrıca özellikle yabancı gazeteciler buradan kendi televizyonlarına, medya kuruluşlarına yine bizim frekansımız üzerinden canlı yayın geçebilecekler. Bunun için herhangi bir bedel de talep etmiyoruz onlardan. Dolayısıyla ilk kez bir referandum un sonucunu tüm dünyaya en hızlı şekilde iletme imkanı bulacağımız için mutlu hissediyoruz."



Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor



Öte yandan, BYEGM'de halk oylaması sürecini takip edecek basın mensupları için hazırlanan merkezde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.



Anadolu Ajansının desteğiyle oluşturulan merkezde, seçim sonuçlarının anlık takip edileceği büyük led ekranlardan basın mensuplarının yayın yapabileceği alanlara kadar tüm detaylar titizlikle hazırlanıyor.