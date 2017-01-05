Yabancı Futbol Takımları, Artık Türkiye'yi Tercih Etmiyor

Ülkemizde yaşanan son terör olayları futbol turizmini de fena vurdu. Her yıl çok sayıda Alman takımı ikinci yarı hazırlıkları için Belek ve çevresini tercih ederken bu kış Alman birinci ve ikinci liginden tek bir takım bile Belek'i seçmedi.

Belek son 20 yılda gerek tesisleri gerekse uygun fiyatlarıyla binlerce takımın ilgisini çekti. Örneğin geçen yıl Alman birinci ve ikinci liginden 16 takım Belek'te kamp yaptı. Bunlardan 7 tanesi birinci lig, 9'u ise ikinci ligdendi. Takımlarıyla birlikte Belek'e gelen ve tatil yapan taraftarlar, bazı günlerde 4 Alman takımının hazırlık maçını izleme imkanı buldular.

ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI UYARMIŞTI

Bu yıl ise hiçbir profesyonel Alman takımı Belek'e uğramayacak. Bunda Alman Dışişleri Bakanlığı'nın vatandaşlarına yönelik yaptığı ikazlar da rol oynadı. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye gidecekleri kalabalık yerlerden uzak durmaları ve ülkemizdeki yönetimi tenkit edecek konuşmalar yapmamaları konusunda uyardı.

İSPANYA GÖZDE

Alman Birinci Lig takımlarının bu yılki gözdesi İspanya. On takım hazırlıklarını İspanya'nın çeşitli kentlerinde yapacak. Bayern Münih yedinci kez Katar'a giderken, Frankfurt Abu Dabi'yi, Hamburg da Dubai'yi seçti. Leverkusen ABD'ye, Leipzig Portekiz'e giderken, Hoffenheim, İngolstadt ve Köln kendi tesislerinde hazırlanacak.