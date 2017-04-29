Yabancı Dil Olarak Türkçe" Bursa'da Tartışıldı

Bursa'da, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından "Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu" düzenlendi.



Atatürk Kongre Kültür Merkezi Başkanlık Salonu'ndaki sempozyumda, yabancı dil öğretimi ve yabancı dil olarak Türkçe'nin öğretimiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmalar masaya yatırıldı.



Yurt içi ve yurt dışından 100'den fazla akademisyenin başvuruda bulunduğu sempozyumda 60 bildiri yer aldı.



Sempozyumda konuşan TÖMER Müdürü Prof. Dr. M. Ertan Gökmen, TÖMER'in 1984'te kurulan ve Türkiye'de yabancı dil ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi veren ilk kurum olduğunu belirtti.



Araştırma ve uygulama merkezi olan TÖMER'in bugüne kadar 300 bine yakın yabancıya Türkçe öğrettiğini aktaran Gökmen, "Türkiye'deki yabancı dil ve Türkçe öğretimiyle ilgili bilimsel çalışmalar yaparak, bu ve buna benzer sempozyum ve ilmi araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca sempozyumda sunulan bildiriler kitap olarak basılacaktır." ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Gökmen, şubelerinde ve Türkiye'nin farklı yerlerindeki projelerle Türkçe öğrettikleri Suriyeli misafirlere daha fazla yardımcı olmak adına bilimsel çalışmalar yapmayı planladıklarını da bildirdi.



Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Acır ise TÖMER'den aldığı eğitimle Türkçe öğrenen öğrencilerinin bulunduğunu, TÖMER'in bu anlamda çok önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ödünç de 2000'li yılların başında kendisinin de TÖMER'in öğrencisi olduğunu belirterek, "Bursa'da 'TÖMER' denilince o yıllarda sadece İngilizce eğitimi veren bir kuruluş olarak biliniyordu. Ancak ben de öğrenci olduğumda gördüm ki çok güzel bir misyonu var." değerlendirmesinde bulundu.