Yaban Keçiler İçin Dağlara Ot Bıraktılar

Oltulu bir grup doğasever Oltu'nun Damlıca mevkisindeki yaban hayatını koruma sahasındaki yaban keçileri için dağlara ot bıraktılar.



Oltu'da doğa yürüyüşü yapan doğasever vatandaşlar hava şartlarına göre yabani hayvanlara da yiyecek vermeyi ihmal etmiyorlar.



Doğa sever Avukat Muharrem Kalyon, "Geçtiğimiz hafta yürüyüşümüzde keklik ve diğer kuşlar için doğaya yem bıraktık, bu haftada kış şartlarının zor geçmesi ve doğanın karlı kaplı olması aynı zamanda havanın çok soğuk olduğundan yaban keçilerine ot bırakıyoruz. İnşallah faydalı olmuşuzdur" dedi.



Doğa sever esnaf Osman Kamacı ise "Bugün yaban hayatı sahasındaki hayvanlara ot dağıtımı yaptık yaban hayatı koruma sahasında bir çok hayvan barınmaktadır fakat kaçak avlanma hayli fazla ne kadar da korusalarda kaçak avlanmanın önüne bir türlü geçilemiyor yetkililerden ricamız bu sahayı Milli Parklar statüsüne çıkarmaları yaban hayatın korunması artırılsın" dedi.



Doğa sever Avukat Hikmet Ceylan da "Doğa severlere tavsiyem bu mevsim koşullarının güç ve çok zorlu geçtiği zamanlarda doğadaki hayvanlara yardımcı olmak beslenme ve barına bilmeleri için ellerinden gelen özeni göstermelerini istiyoruz bizde bugün bunu yapmaya çalıştık inşallah yardımcı olabilmişizdir" diye konuştu. - ERZURUM