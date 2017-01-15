Yaban Hayvanlarına Yem Için Seferber Oldular

ABDULLAH DOĞAN - Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için stoklardaki yemler ile topladıkları atık gıdaları doğaya bırakıyor.



Yurdu etkisi altına alan kar, yaban hayatını da etkiledi. Konya, Karaman, Aksaray ve Nevşehir sınırları içinde yaşam süren kurt, tilki, şahin, kartal, ayı, keklik, yılkı atı ve Anadolu koyunu gibi yaban hayvanları, kar kalınlığının bir metreyi aştığı yerlerde yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının devamı için hayvanların aç kalmaması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Semt pazarlarındaki atık sebze ve meyveleri, balıkçılardan kasaplara, lokantalardan alışveriş merkezlerine kadar birçok yerde duyarlı vatandaşların biriktirdiği gıdaları yaban hayvanları için toplayan ekipler, bu yiyecekleri doğaya bırakarak, yaban hayvanlarının habitatında yaşam sürmesini sağlıyor.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürü Yılmaz Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayatını desteklemek ve korumak üzere çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



Kış gelmeden sokak hayvanları ve yaban hayatını korumak için stok yem çalışmalarının yapıldığını belirten Kocaman, bu yıl beklenenin üzerinde daha ağır kış koşullarının yaşandığını aktardı.



Çalışmalara doğaseverler de destek veriyor



Kocaman, tahminlerin üzerinde gerçekleşen kar yağışının yaban ve sokak hayvanlarının beslenme sorununu artırdığına işaret ederek, şunları söyledi:



"Arazinin karla kaplı olmasından dolayı yaban hayvanları da yiyecek bulamıyor, aç kalıyor. Kış hazırlıkları kapsamında daha önceden stokladığımız yem ve yoncayı, piyasadan aldığımız pazar ve sakatat artıklarını farklı zamanlarda değişik mıntıkalara bırakıyoruz. Böylelikle yaban ve sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlıyoruz. 100 tonun üzerinde dağıtım yapıyoruz. Kuşlar için karayollarındaki ceplere buğday bırakıyoruz. Sokak hayvanları için de ciddi anlamda yem bırakıldı. Bu çalışmalarımızı halkımızla da paylaşıyoruz. Duyarlı ve vicdanlı insanlarımız evdeki yiyecek atıklarını hayvanlara veriyor."



Konya Bozdağ'daki Anadolu yaban koyunlarını da yonca ile beslediklerini anlatan Kocaman, "Karaman Karadağ'daki yaban koyunları ve yılkı atlarına da hazırladığımız yemleri veriyoruz. Aksaray Ekecik Dağı'ndaki yaban koyunlarına da aç kalmaması için yem bıraktık." diye konuştu.