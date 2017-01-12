Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde ve İğneada Longoz Ormanları Milli Parkında, yaban hayatına yemleme çalışması yapıldı.
Sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengenin tesisine yardımcı olunması prensibiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme çalışmaları yürütülüyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri de, il genelinde ve özellikle İğneada Longoz Ormanları Milli Parkında mevcut yoğun kar ve dondan etkilenen yaban hayatına destek amacıyla yemleme çalışması yaptı.
Yemleme çalışmalarında 930 kilogram yem kullanıldığı belirtildi. - KIRKLARELİ
Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde ve İğneada Longoz Ormanları Milli Parkında, yaban hayatına yemleme çalışması yapıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde ve İğneada Longoz Ormanları Milli Parkında, yaban hayatına yemleme çalışması yapıldı.