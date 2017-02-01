Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Orman ve Su İşleri Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Ergani şefliğine bağlı ekipler, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.



Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Erdal Seven, yaptığı açıklamada, Karacadağ, Silvan, Ergani, Çermik, Çüngüş, Kulp ve Eğil ilçelerinde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldığını söyledi.



Av meraklılarına da kış mevsiminde yiyecek bulmada sıkıntı çeken yaban hayvanlarına yem bırakma çağrısında bulunan Seven, "Özellikle kış aylarında kaçak avlanmalar artıyor. Kaçak avcılık ile mücadele çalışmalarımız soğuk havaya rağmen devam ediyor. Avcılarımızdan, zordaki hayvanı avlamak yerine, doğa yem bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü 2017 yılında kaçak avcılık cezaları yeniden arttırıldı." dedi.



Bu arada, Ergani Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Yusuf Gözler, Diyarbakır Avcı Derneği Başkanı Mehmet Yurdeli ve Silvan Avcı Derneği Başkanı İlhami Oral'ın da dernek üyeleriyle birlikte yemleme çalışmalarına katıldığı belirtildi.