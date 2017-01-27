Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken ve köylere inen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.



Çetin geçen kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları Merkeze bağlı Küçük Yusuf köyüne inmeye başladı. Yaban hayvanlarının köye gelmesini önlemek isteyen köy muhtar vekili Latif Ulakçı, bir dilekçe ile durumu Kars Valiliğine bildirdi.



Valilik, bunun üzerine Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğüne konu ile ilgilenilmesi için talimat verdi. Orman ve Su İşleri ekipleri, yaban hayvanlarının köyden uzaklaşması için doğal alanlarına yiyecek bıraktı.



Kars Orman ve Su İşleri İl Müdürü Murat Doğanay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesinde hava şartlarının çetin geçmesi sebebiyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiğini söyledi.



Doğanay, "Ortalama sıfırın altında 25 derecenin hüküm sürdüğü ağır kış mevsimindeyiz. Yaban hayvanlar açısından da zor bir dönem. Hayatta kalma mücadelesi veren yırtıcı kurt ve tilkiler, yiyecek bulmakta zorluk çekiyor, bu nedenle Küçük Yusuf köyüne kadar geliyorlar." dedi.



Köyde yaşayan vatandaşların talebi üzerine, yaban hayvanlarının köyden uzaklaşması için bölgede yemleme yaptıklarını anlatan Doğanay, şunları söyledi:



"Bu konuda köy muhtarımız Kars Valiliğinde müracaatta bulunmuş ve bu yaban hayvanlarının köyde insanlarla çatışmasını önlemek için devletin tedbir almasını talep etmiştir, Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda Orman ve Su işleri Müdürlüğü olarak köye gelip yaban hayvanlarını yerleşim alanlarından uzak tutmak için tabiata yem takviyesi yapmış bulunmaktayız. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu amaçla yaban hayvanlarını tabiatta tutmak, yaşam alanlarında korumak ve devamlılığını sağlamak için Orman ve Su İşleri Müdürlüğü olarak rutin çalışmalarımızı bu köyde devam ettirmiş olduk."



Küçük Yusuf Köyü Muhtar vekili Latif Ulakçı da "Yaban hayvanlar köye saldırıyordu. Çocuklarımız okula gitmekte zorluk çekiyordu. Valimizin talimatıyla Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri burada yemleme çalışması yaptı herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.