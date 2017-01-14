Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Tekirdağ'da karla kaplı Kartaltepe Tabiat Parkı'na, yaban hayvanları için yem bırakıldı.



Tekirdağ'da yaklaşık 10 gündür sert kış şartları yaşanmasından dolayı, Ganos Dağları'ndaki Kartaltepe Tabiat Parkı'na, tilki, çakal, yaban domuzu, tavşan, gibi yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanmaması için Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürlüğü tarafından yiyecek bırakıldı.



Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son yılların en sert kışlarından birinin yaşandığını belirterek, "Son yıllarda göremediğimiz kış şartları yaşamaktayız ilimizde ve bizimde görev alanımız içerisinde bulunan av ve yaban hayatı destekleme çalışmalarımız bu süreçte devam etmekte. Bu anlamda, ilimizde özellikle Kartaltepe Tabiat Parkı ve Saray ilçesindeki Çamlıkoy Tabiat parkı ve çevresindeki yaban hayvanlarını destekleme anlamında çalışmalarımız var. Çünkü malumunuz soğuk hava şartlarında diğer bütün canlılar olduğu gibi av ve yaban hayatı da etkilenmekte" dedi.



"Telef olmalarını istemiyoruz"



Yaban hayvanlarının sert kış şartlarından olumsuz etkilenebileceklerini ifade eden Gökay İnal, "Biz bu etkileri minimuma indirmek anlamında yoğun popülasyonların olduğu bölgelerde özellikle, ormanlık alanlarda, gölet kenarlarında, sulak alanlarda karma yem, fırın artıkları, sap, saman veya kasap atıklarını bu hayvanlara beslenme ve destekleme anlamında dağıtımını yapıyoruz, desteklemesini yapıyoruz. Telef olmalarını engellemek istiyoruz. Çünkü amacımız yaban hayatını desteklemek ve bu popülasyonların minimum zarar görmesini sağlamak bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.



Yaban hayata bırakılan yiyeceklerden genellikle, tilki, çakal, yaban domuzu, tavşan gibi yaban hayvanlarının faydalandığını aktaran Gökay İnal, kuşlar içinde karma yem denilen buğday, arpa ve mısır gibi tahılların karışımından oluşan yemlerin bırakıldığını söyledi. - TEKİRDAĞ