Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığı kış ve bahar aylarında yem bırakma çalışmaları yapan belediye, yabani hayvanların en fazla yaşadığı yerleri bölge muhtarlarıyla tespit ederek, aç kalan hayvanları beslemek için harekete geçti.



Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava şartlarının etkili olmasının ardından Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, yabani hayvanlar için başlatılan çalışmalar kapsamında tilki, çakal, kanatlı yabani hayvanlar ve yılkı atları için Tarsus ilçesi Karboğazı mevkisine yem bırakıldı.



Ekipler, 40 saman ve fıstık balyası, 2 çuval saman, 2 çuval buğday, 2 çuval ezme yem, 6 çuval kepek yem ve 225 kilo köpek mamasını tespit edilen noktalara bıraktı.



Yem bırakma işlemlerinin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.