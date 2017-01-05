Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Sinop Milli Parklar Av Koruma ekibi ve Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Türkeli'nin yüksek rakımlı köylerindeki ormanlık alanlarda yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.



Yaban hayvanlarının yaşadığı karla kaplı ormanlık alanlara giden ekipler, yanlarında götürdükleri samanları farklı noktalara bıraktı.



Gökçealan İşletme Şefi İlker Yıldırım, AA muhabirine, ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için farklı yerlere yiyecek koyduklarını belirterek, böylece doğa zincirinin bozulmaması için üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi.