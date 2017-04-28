Yaban Hayvanları Fotokapana Yakalandı

ORMAN Su İşleri 11'inci Bölge Müdürlüğü'nün yaban hayvanlarının tür tespiti ve popülasyonun tespiti amacıyla Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat'taki Yaban Hayvanı Geliştirme Sahaları ile belirli avlaklara kurduğu 84 fotokapanla kızıl geyik, karaca, ayı, kızıl tilki, kurt, sansar, çakal, porsuk, yaban tavşanı, yaban domuzu ve vaşak görüntülendi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Samsun 11'inci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, Türkiye'de uzun yıllardan beri düzenli olarak gerçekleştirilen envanter çalışmalarının, bilinen türlerin popülasyon durumlarını ortaya koyduğunu, artış ve azalışlara ilişkin yapılacak çalışmalara yön verdiğini belirtti. Kılınçer, "Ülkemizin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliği düşünüldüğünde, bu çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından envanter ve izleme çalışmaları Genel Müdürlüğümüzce önemsenmekte ve desteklenmektedir. Bu sebeple yaban hayatında kullanılan mevcut yöntemlerin yanı sıra teknolojik gelişmelerde yakından takip edilerek yaban hayatı çalışmalarında kullanılmaktadır" dedi.



Kılınçer, yaban hayvanları ile ilgili yapılacak olan tür tespiti, popülasyon dinamiklerinin izlenmesi gibi çalışmalarda kullanılmak üzere fotokapan alımı yapıldığını belirterek, "Hazırlanan projelerle popülasyon büyüklüğünün yıllara göre olan değişiminin izlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma sonucunda yıllar itibari ile aynı sahada, aynı tarihler arasında, aynı koordinatlarda fotokapan kurularak, fotokapana yakalanan birey sayıları tespit edilmesi, sonraki yıllarda aynı çalışmanın tekrarlanması sonucunda yıllar içerisindeki değişimin izlenmesi hedeflenmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerinde ilk etapta Yaban Hayvanı Geliştirme Sahaları ile belirli avlaklara 84 adet fotokapan kurulmuş olup izleme çalışmaları devam etmektedir. Foto kapanlardan kızıl geyik, karaca, ayı, kızıl tilki, kurt, sansar, çakal, porsuk, yaban tavşanı, yaban domuzu ve vaşak gibi hayvanlara ait görüntüler elde edilmiştir" diye konuştu.



- Samsun