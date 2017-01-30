Yaban Hayatından İlginç Görüntüler Fotokapanda

BAYRAM SARAYOĞLU - Yaban hayatı ve insan çatışmasını minimize edebilmek için Artvin'de yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi eylem planı çerçevede doğaya yerleştirilen fotokapanlara ilginç görüntüler yansıdı.



Yaban hayatı bakımından zengin ve özellikle nesli tükenmek üzere olan boz ayıların ender yaşadığı illerden Artvin'de, 2014'ten itibaren yaban hayvanların desteklenmesi ve korunması amacıyla geçebilecekleri bölgelere 80 fotokapan kuruldu.



Fotokapanlar sayesinde kaçak avcılıkla etkin şekilde mücadele edilirken, günümüze kadar memeli türlerden boz ayı, vaşak, çakal, tilki, kurt, yaban domuzu, karaca, yaban keçisi, porsuk, sansar, tavşan, kirpi ve sincap, kanatlı türlerden de orman kartalı, şahin, kınalı keklik, öter ardıç, saksağan, alakarga, çulluk, karatavuk gibi hayvanların görüntüleri kayıt altına alındı.



Farklı zaman dilimlerinde fotokopanlara yansıyan görüntülerde, ayı ile karganın aynı alanda beslenmeleri, ayının zaman zaman karganın varlığından rahatsızlık duyması dikkati çekiyor.



Belirli aralıklarla aynı bölgeden ayı, çakal, domuz ile ineklerin geçtiğinin görüldüğü görüntülerde, ön ayakları üzerinde duran ayının bir süre yakındaki köye bakması da kayda geçti.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürü Yunus Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'de yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi eylem planı çerçevesinde yaban hayatının izlenmesi çalışmaları başlatıldığını söyledi.



Aydemir, proje kapsamında memeli türlerin popülasyonlarının izlenmesi, kullandıkları alanların tespiti ve yıllara göre değişiminin belirlenmesi ile eylem planının daha sağlıklı uygulanmasının hedeflendiğini belirtti. Aydemir, yaban hayatı bakımından zengin olan Artvin'de kaçak avlanmaya karşı fotokapanlı sistemle etkin şekilde mücadele sergilendiğini ifade etti.



"Boz ayı envanter çalışması"



Boz ayı envanter çalışması yaptıklarını da dile getiren Aydemir, şu değerlendirmede bulundu:



"Alanın memeli türler açısından zenginliği de bu çalışmayla birlikte ortaya konulmaktadır. Bölgenin en büyük sorunlarından biri olan ayı insan çatışmalarını önleyici tedbirleri almak için yerel halktan gelen yaban hayvanları zararlarına yönelik şikayetler değerlendirilerek, zarar veren bireylerin de tespit çalışmaları doğrultusunda zararın sürekliliği, bireyin alan kullanımları, aktivasyonları ortaya konulmakta ve bölge insanına bilgi verilmektedir."



Aydemir, insan barınma alanlarından uzak tutabilmek için yaban hayvanlarının yaşam alanlarının kalitesinin artırılarak popülasyon büyüklüğünün kabul edilen seviyede tutulmasının tür çeşitliliğinin korunmasında etkin bir yönetim aracı olduğuna işaret etti.



"Çıplak gözle yapılan envanter çalışmasında 54 ayı tespit edildi"



İl genelinde yaban hayvanlarının tespiti için konulan 80 fotokapanın, kaçak avcıları tespit ederek koruma ve kontrol çalışmalarını desteklediğine işaret eden Aydemir, şöyle dedi:



"Sahaya kurulan fotokapanlar harekete duyarlı olup yakalamış olduğu görüntü ve videoyu, sisteme dahil edilen mobil hat üzerinden birkaç dakika içinde ilgili kişilerin cep telefonlarına MMS veya elektronik posta adreslerine mail olarak göndermektedir. Böylelikle kaçak avlanmaya karşı da etkin bir mücadele yürütülmüş oluyor. Müdahale edilmesi gereken durumlarda, proje yürütücülerine hızlı şekilde müdahale etme imkanı sağlamaktadır."



Aydemir, proje ile Artvin'in yaban hayatı zenginliğinin de ortaya çıkarıldığını belirterek, ayrıca çıplak gözle yapılan boz ayı envanter çalışmalarında günümüze kadar 54 ayının tespit edildiğini aktardı.