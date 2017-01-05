Yaban Hayatı İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Batman Şubesi ekipleri, yaban hayatı için doğaya yem bıraktı.



Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyüne araçla getirilen yem, köylülerin yardımıyla Meydan Yaylası bölgesinde kar nedeni ile yiyecek bulmada sıkıntı çeken kekliklerin uğrak yerlerine serpildi.



Bölgede yemleme çalışmalarının kış mevsimi boyunca sürdürüleceği bildirildi.