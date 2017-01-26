Ya Tolgay ya Martinez

Yönetim, transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala ofansif orta saha ve hücum oyuncusu için çalışmalara hız verdi. Bu mevkiler için Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı isteyen bordo-mavililer, tüm şartları zorlayacak. Arslan'ın, "Kulübümün vereceği karara saygılıyım" şeklinde açıklama yapmasının ardından siyah-beyazlı ekiple temaslarını hızlandıran yönetimin, Beşiktaş'ı ikna için cazip bir teklif sunması bekleniyor. Forvet arkası ve kanat forvet olarak oynayabilen Josef Martinez için de resmi teklif yapan Trabzonspor yönetimi, oyuncuyu önemli oranda ikna etti. Torino'da fazla forma şansı bulamamaktan yakınan Martinez'in, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla transferi gündemde. Ancak yönetim bu futbolcu için bütçeyi çok fazla zorlamak istemiyor.

Kaynak: Fotomac