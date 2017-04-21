Y Nesli Dünyanın En İyi 100 Şehri İçinde İstanbul'u 99. Sıraya Koydu

Ev kiralama platformu Nestpick, "Y kuşağı" olarak da bilinen milenyum kuşağı için dünyadaki en iyi şehirlerin listesini çıkardı.



Milenyum kuşağının göç rotasını takip eden site, 16 kriteri göz önünde bulundurarak bu kuşaktakilerin en çok yaşamak istedikleri 100 şehri sıraladı.



Amsterdam, Berlin ve Münih'in başı çektiği listede İstanbul 100 kent arasında 99. sırada yer aldı. İstanbul ile listenin son beş sırasında yer alan diğer şehirler ise Şanghay, Osaka, Tokyo ve Lima.



Nestpick'in en iyi 100 şehir listesini çıkarırken özellikle göz önünde bulundurduğu faktörler şöyle:



Gelişmekte olan bir iş dünyası





Gençlerin gereksinim duyduklarına hesaplı bir şekilde erişmesi





Hoşgörü ve herkesi kucaklayan bir anlayış





Dinlenme ve eğlence olanakları



Amsterdam'ın birinci sırada yer almasında en çok rol oynayan etmenler güçlü iş dünyası ile açıklığın ve eğlence hayatının yüksek performans göstermesi oldu.



İkinci sırada yer alan Berlin ise gece hayatıyla öne çıkıyor.