Xjazz Istanbul: Ätna & Raın Lab

Almanya'dan çıkıp son dönemde Avrupa'nın hızla yükselen gruplarından biri olan Ätna ve İstanbul kökenli triphop ve dünya müzigˆi ikilisi Rain Lab, Borusan Müzik Evi'nde sizlerle buluşacak.



Ätna, Türkiye'deki ilk konseriyle XJAZZ İstanbul'da. Dresdenli ikili, minimal sesleri seven bir yarısı ve bu sesleri bozmak isteyen diğeriyle, ilgi çekici müzikal bir denge kuruyor. Konserde Ätna'dan önce Rain Lab sahnede olacak. I·stanbul kökenli ikili, as¸kın ve kaybetmenin, güzellik ve hakikatin hikayelerini sakinlikle anlatırken, is¸in içine elektronik müzigˆi de katıyorlar. Hiphop DJ'yi ve prodüktörü da Poet'in nazik ritimleri ile s¸arkı ve söz yazarı I·dil Mes¸e'nin hüzünlü vokali dinleyiciyi kırılgan ve duygusal yogˆunlugˆu yüksek bir yolculuğa davet ediyor.



Goethe Institut İstanbul işbirliğiyle



ÄTNA



Inéz vokal, synth, fx



Demian Kappenstein davul, fx



RAIN LAB



Da Poet DJ



İdil Meşe vokal



Beril Meşe saksofon



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Borusan Müzik Evi



Mekan Adresi : İstiklal Cad. Orhan Adlı Apayadın Sok. No: 1



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00



Kategori : XJAZZ Istanbul: ÄTNA & RAIN LAB



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır