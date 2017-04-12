Xjazz Istanbul: Ätna & Raın Lab

Almanya'dan çıkıp son dönemde Avrupa'nın hızla yükselen gruplarından biri olan Ätna ve İstanbul kökenli triphop ve dünya müzigˆi ikilisi Rain Lab, Borusan Müzik Evi'nde sizlerle buluşacak.

Xjazz Istanbul: Ätna & Raın Lab

Almanya'dan çıkıp son dönemde Avrupa'nın hızla yükselen gruplarından biri olan Ätna ve İstanbul kökenli triphop ve dünya müzigˆi ikilisi Rain Lab, Borusan Müzik Evi'nde sizlerle buluşacak.

Ätna, Türkiye'deki ilk konseriyle XJAZZ İstanbul'da. Dresdenli ikili, minimal sesleri seven bir yarısı ve bu sesleri bozmak isteyen diğeriyle, ilgi çekici müzikal bir denge kuruyor. Konserde Ätna'dan önce Rain Lab sahnede olacak. I·stanbul kökenli ikili, as¸kın ve kaybetmenin, güzellik ve hakikatin hikayelerini sakinlikle anlatırken, is¸in içine elektronik müzigˆi de katıyorlar. Hiphop DJ'yi ve prodüktörü da Poet'in nazik ritimleri ile s¸arkı ve söz yazarı I·dil Mes¸e'nin hüzünlü vokali dinleyiciyi kırılgan ve duygusal yogˆunlugˆu yüksek bir yolculuğa davet ediyor.

Goethe Institut İstanbul işbirliğiyle

ÄTNA

Inéz vokal, synth, fx

Demian Kappenstein davul, fx

RAIN LAB

Da Poet DJ

İdil Meşe vokal

Beril Meşe saksofon

Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Borusan Müzik Evi

Mekan Adresi : İstiklal Cad. Orhan Adlı Apayadın Sok. No: 1

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00

Kategori : XJAZZ Istanbul: ÄTNA & RAIN LAB

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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