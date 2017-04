XJAZZ Istanbul: 'Taner Akyol Trio ft. Kaan Bulak' Goethe Institute İstanbul desteği ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi işbirliği ile 12 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!



Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde, bağlama enstrümanının bir klasik batı müzik konservatuarında bölüm olarak açılmasını sağlayan Taner Akyol, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden birisi. Özellikle yazdığı opera, senfoni ve oda müziği eserleriyle adından söz ettiren Akyol, Trio'suyla etnik cazın sınırlarını keşfediyor.



Konserin ilerleyen kısımlarında müziğe bir XJAZZ dokunuşu gerçekleşecek ve Berlin - Istanbul çıkışlı yetenek Kaan Bulak, Taner Akyol Trio'nun sesleriyle oynayacak. Avrupa'nın çeşitli klüplerinde hem 'live' hem de DJ Set'leriyle sahne alan Kaan Bulak, We Were Rebels için yazdığı parça ve Jay Haze ile Contexterrior Records'dan çıkardıkları kayıtlarla ön plana çıktı.



Taner Akyol - Bağlama (Saz)



Antonis Anissegos – Piyano



Sebastian Flaig – Perküsyon



Kaan Bulak - Elektronikler



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu PSM Studio



Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu



Başlangıç Saati : 12.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 00: 00



Kategori : XJAZZ Istanbul: Taner Akyol Trio ft. Kaan Bulak



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır