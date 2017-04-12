Xjazz Istanbul: Taner Akyol Trio Ft. Kaan Bulak
XJAZZ Istanbul: 'Taner Akyol Trio ft. Kaan Bulak' Goethe Institute İstanbul desteği ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi işbirliği ile 12 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!
XJAZZ Istanbul: 'Taner Akyol Trio ft. Kaan Bulak' Goethe Institute İstanbul desteği ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi işbirliği ile 12 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!
Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde, bağlama enstrümanının bir klasik batı müzik konservatuarında bölüm olarak açılmasını sağlayan Taner Akyol, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden birisi. Özellikle yazdığı opera, senfoni ve oda müziği eserleriyle adından söz ettiren Akyol, Trio'suyla etnik cazın sınırlarını keşfediyor.
Konserin ilerleyen kısımlarında müziğe bir XJAZZ dokunuşu gerçekleşecek ve Berlin - Istanbul çıkışlı yetenek Kaan Bulak, Taner Akyol Trio'nun sesleriyle oynayacak. Avrupa'nın çeşitli klüplerinde hem 'live' hem de DJ Set'leriyle sahne alan Kaan Bulak, We Were Rebels için yazdığı parça ve Jay Haze ile Contexterrior Records'dan çıkardıkları kayıtlarla ön plana çıktı.
Taner Akyol - Bağlama (Saz)
Antonis Anissegos – Piyano
Sebastian Flaig – Perküsyon
Kaan Bulak - Elektronikler
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Zorlu PSM Studio
Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu
Başlangıç Saati : 12.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 00: 00
Kategori : XJAZZ Istanbul: Taner Akyol Trio ft. Kaan Bulak
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır