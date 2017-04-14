XJAZZ Istanbul: "Istanbul x Berlin Ensemble" Goethe Institute İstanbul desteği ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi işbirliği ile 14 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!



Geçtiğimiz yıl yine Zorlu PSM'de düzenlenen, Istanbul ve Berlin'de yaşayan caz müzisyenlerini ağırlayan Ensemble projesi ikinci versiyonuyla karşınızda. XJAZZ Festivali'nin kurduğu en önemli ve somut köprülerden birisi olan proje, önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın farklı şehirlerinde turneliyor olacak.



Bu yıl, festivalin yaratıcıları ve iki önemli yüzü Sebastian Studnitzky ve Ediz Hafızoğlu'na sahnede benzersiz sesiyle Elif Çağlar Muslu, Berlin çıkışlı bir başka davulcu Tobi Backhaus, İstanbul'da yaşayan ve Türkiye caz sahnesinin önemli isimlerinden Matt Hall eşlik edecek.



2016 yılındaki Istanbul x Berlin Ensemble konserinin alkışlar ve yoğun istek sebebiyle planlanan sürenin ötesine uzadığı düşünüldüğünde, bu seneki performans için heyecanlanmamak elde değil!



Elif Çağlar Muslu - Vokal



Sebastian Studnitzky – Piyano, Trompet



Ediz Hafızoğlu – Davul - Perküsyon



Tobi Backhaus – Davul



Matthew Hall - Kontrbas



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu Performans Sanatları M.



Mekan Adresi : Zorlu Center, 34340,



Başlangıç Saati : 14.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 30: 00



Kategori : XJAZZ Istanbul: Istanbul x Berlin Ensemble



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır