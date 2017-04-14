Xjazz Istanbul: Istanbul X Berlin Ensemble
XJAZZ Istanbul: "Istanbul x Berlin Ensemble" Goethe Institute İstanbul desteği ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi işbirliği ile 14 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!
XJAZZ Istanbul: "Istanbul x Berlin Ensemble" Goethe Institute İstanbul desteği ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi işbirliği ile 14 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!
Geçtiğimiz yıl yine Zorlu PSM'de düzenlenen, Istanbul ve Berlin'de yaşayan caz müzisyenlerini ağırlayan Ensemble projesi ikinci versiyonuyla karşınızda. XJAZZ Festivali'nin kurduğu en önemli ve somut köprülerden birisi olan proje, önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın farklı şehirlerinde turneliyor olacak.
Bu yıl, festivalin yaratıcıları ve iki önemli yüzü Sebastian Studnitzky ve Ediz Hafızoğlu'na sahnede benzersiz sesiyle Elif Çağlar Muslu, Berlin çıkışlı bir başka davulcu Tobi Backhaus, İstanbul'da yaşayan ve Türkiye caz sahnesinin önemli isimlerinden Matt Hall eşlik edecek.
2016 yılındaki Istanbul x Berlin Ensemble konserinin alkışlar ve yoğun istek sebebiyle planlanan sürenin ötesine uzadığı düşünüldüğünde, bu seneki performans için heyecanlanmamak elde değil!
Elif Çağlar Muslu - Vokal
Sebastian Studnitzky – Piyano, Trompet
Ediz Hafızoğlu – Davul - Perküsyon
Tobi Backhaus – Davul
Matthew Hall - Kontrbas
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Zorlu Performans Sanatları M.
Mekan Adresi : Zorlu Center, 34340,
Başlangıç Saati : 14.04.2017 21: 30: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 30: 00
Kategori : XJAZZ Istanbul: Istanbul x Berlin Ensemble
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır