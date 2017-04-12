XJAZZ Istanbul: 'İstanbul'dan', 60m2 işbirliği ile 12 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!



Ayca Daştan tarafından 2016 yılında kurulan grup; yaşamınıİstanbul'da sürdüren, eğitimini klasik batı, caz, folk ve rock müzikgibi farklı alanlarda yapmış deneyimli müzisyenlerden oluşur.



Üzerinde yaşadıkları toprakları anlayabilmek ve dokunabilmek içinbaşlatılmış bu projede grup Anadolu kültürüne ait türküleri yeniden kendi diliyle yorumlar.



Asena Akan - Vokal, Bas,



Nihal Saruhanlı - Davul, PerküsyonAyça Daştan - Piyano



*Biletinizin barkodunu KonserV aplikasyonu ile okutup puan kazanmayı unutmayın.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : 60 Metrekare



Mekan Adresi : Meclis-i Mebusan Caddesi, Kabataş Turizm İskelesi, Tosun Paşa Teknesi



Başlangıç Saati : 12.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 30: 00



Kategori : XJAZZ İstanbul: İstanbul'dan



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır