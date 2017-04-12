Xjazz İstanbul: İstanbul'dan

XJAZZ Istanbul: 'İstanbul'dan', 60m2 işbirliği ile 12 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!

Xjazz İstanbul: İstanbul'dan

XJAZZ Istanbul: 'İstanbul'dan', 60m2 işbirliği ile 12 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!

Ayca Daştan tarafından 2016 yılında kurulan grup; yaşamınıİstanbul'da sürdüren, eğitimini klasik batı, caz, folk ve rock müzikgibi farklı alanlarda yapmış deneyimli müzisyenlerden oluşur.

Üzerinde yaşadıkları toprakları anlayabilmek ve dokunabilmek içinbaşlatılmış bu projede grup Anadolu kültürüne ait türküleri yeniden kendi diliyle yorumlar.

Asena Akan - Vokal, Bas,

Nihal Saruhanlı - Davul, PerküsyonAyça Daştan - Piyano

*Biletinizin barkodunu KonserV aplikasyonu ile okutup puan kazanmayı unutmayın.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : 60 Metrekare

Mekan Adresi : Meclis-i Mebusan Caddesi, Kabataş Turizm İskelesi, Tosun Paşa Teknesi

Başlangıç Saati : 12.04.2017 21: 30: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 30: 00

Kategori : XJAZZ İstanbul: İstanbul'dan

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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