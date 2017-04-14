Fransız cazının en önemli isimlerinden Perret, Türkiye'nin en önemli davulcularından Öktem'le buluşuyor.



Perret müzik kariyerine saksofonla başladı. Fransız cazının A takımı Bocal'la ve dünyanın birçok yerinden müzisyenle sahneye çıktı. Müziğini sınıflandırmayı sevmeyen Perrey, kullandığı wah-wah pedallarıyla müziğinin evrenini genişletiyor. XJAZZ İstanbul kapsamında ikinci kez Salon sahnesine çıkacak olan Perret'ye, festivale özel bu buluşmada Türkiye'nin davul devi Volkan Öktem eşlik edecek.



Yüksek enerjili iki cazcıdan, Damien Chazelle'in iştahını kabartacak bir performans.



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Salon İKSV



Mekan Adresi : Sadi Konuralp Caddesi No: 5



Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 45: 00



Kategori : XJAZZ Istanbul: Guillaume Perret ft. Volkan Öktem



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır