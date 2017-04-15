Modern müziğin heyecan verici ikilisi Grandbrothers, XJAZZ Istanbul kapsamında 15 Nisan'da Babylon'da...



Erol Sarp ve Lukas Vogel'den oluşan Grandbrothers, klasik kompozisyonu modern, deneysel üretim ve ses tasarımı ile birleştiriyor. Steve Reich, Ryuichi Sakamoto ve Alva Noto'dan esinlendikleri ilk albümleri "Dilation"ı 2015 yılında yayımlayan grup, İngiltere, Avrupa ve ABD'de eleştirmenlerin beğenisini topladı. Albümde hiçbir synthesizer yer almıyor, her şey yeni ve daha önce keşfedilmemiş sesler yaratan büyük bir piyanodan geliyor.



2016 yılında Frankfurt'ta başlayan ve Londra Vortex'te sona eren ilk headlining turnesini gerçekleştiren Grandbrothers'ın sıra dışı canlı performanslarında tekno ve kulüp müziğin, kendi müziklerindeki etkisi görülebiliyor.



Çağrı Sertel "Instant" Albüm Lansmanı



Müzisyen ve besteci Çağrı Sertel, yeni albümü "Instant"ın lansman konseriyle, XJAZZ Istanbul kapsamında 15 Nisan'da Babylon'da.



Müzik hayatına 12 yaşındayken aldığı piyano dersleriyle başlayan Çağrı Sertel, Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimini sürdürürken, bir yandan da kendi müziğini yaratmaya başladı. Lisenin son günlerinde caz müziğine giriş yapan Çağrı Sertel, Aydın Esen, Ricky Ford, Donovan Mixon, Cengiz Baysal ve Selen Gülün gibi isimlerle çalışma şansına sahip oldu. Birçok projede yer alan ve caz festivallerinde performans sergileyen sanatçı, caz, rnb, pop, elektronik ve rock türlerinde yaptığı müziklerle dikkat çekiyor.



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Babylon Bomonti



Mekan Adresi : Tarihi Bomonti Bira Fabrikası, Birahane Sokak. BOMONTİ



Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 30: 00



Kategori : XJAZZ Istanbul: Grandbrothers & Çağrı Sertel



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır