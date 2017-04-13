XJAZZ Istanbul: 'Chassol – Big Sun', Zorlu Performans Sanatları Merkezi işbirliği ile 13 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!



Fransız besteci ve müzisyen Christophe Chassol rotasını Hindistan'a çevirmeden önce New Orleans'ta temellerini attığı başarıyla parlayan dördüncü albümü Big Sun, Ultrascores'tan oluşan başarılı üçlemesini taçlandırıyor. Chassol doğal içgüdülerle, doğal dokunuşlarla sıradışı bir deneyim yaşatıyor. Chassol bizi oldukça tuhaf ama bir o kadar da organize bir keşif macerasına davet ediyor.







Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu PSM Studio



Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu



Başlangıç Saati : 13.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 23: 00: 00



Kategori : XJAZZ Istanbul: Chassol - Big Sun



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır