Xjazz Istanbul: Chassol - Big Sun
XJAZZ Istanbul: 'Chassol – Big Sun', Zorlu Performans Sanatları Merkezi işbirliği ile 13 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!
XJAZZ Istanbul: 'Chassol – Big Sun', Zorlu Performans Sanatları Merkezi işbirliği ile 13 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!
Fransız besteci ve müzisyen Christophe Chassol rotasını Hindistan'a çevirmeden önce New Orleans'ta temellerini attığı başarıyla parlayan dördüncü albümü Big Sun, Ultrascores'tan oluşan başarılı üçlemesini taçlandırıyor. Chassol doğal içgüdülerle, doğal dokunuşlarla sıradışı bir deneyim yaşatıyor. Chassol bizi oldukça tuhaf ama bir o kadar da organize bir keşif macerasına davet ediyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Zorlu PSM Studio
Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu
Başlangıç Saati : 13.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 23: 00: 00
Kategori : XJAZZ Istanbul: Chassol - Big Sun
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır