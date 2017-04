XJAZZ Ankara: Ankara x Berlin Ensemble, IF Performance Hall sahnesinde sizlerle...



XJAZZ festivalin doğurduğu önemli etkinliklerden Ankara x Berlin Ensemble, her sene Ankara ve Almanya'dan başarılı müzisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşan ve iki ülkenin müziklerinin sergilendiği özel bir performanstır.



Paul Kleber - Kontrbas



Tim Sarhan - Davul



Hikmet Altunbaşlıer - Trompet



Şinasi Celayıroğlu - Gitar



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : IF Performance Hall



Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi



Başlangıç Saati : 13.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 23: 00: 00



Kategori : XJAZZ Ankara : Ankara x Berlin Ensemble



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır