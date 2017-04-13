Xjazz Ankara : Ankara X Berlin Ensemble
XJAZZ Ankara: Ankara x Berlin Ensemble, IF Performance Hall sahnesinde sizlerle...XJAZZ festivalin doğurduğu önemli etkinliklerden Ankara x Berlin Ensemble, her sene Ankara ve Almanya'dan başarılı müzisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşan ve iki ülkenin müziklerinin sergilendiği özel...
XJAZZ Ankara: Ankara x Berlin Ensemble, IF Performance Hall sahnesinde sizlerle...
XJAZZ festivalin doğurduğu önemli etkinliklerden Ankara x Berlin Ensemble, her sene Ankara ve Almanya'dan başarılı müzisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşan ve iki ülkenin müziklerinin sergilendiği özel bir performanstır.
Paul Kleber - Kontrbas
Tim Sarhan - Davul
Hikmet Altunbaşlıer - Trompet
Şinasi Celayıroğlu - Gitar
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : IF Performance Hall
Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi
Başlangıç Saati : 13.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 23: 00: 00
Kategori : XJAZZ Ankara : Ankara x Berlin Ensemble
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io