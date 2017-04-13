Xjazz Ankara : Ankara X Berlin Ensemble

XJAZZ Ankara: Ankara x Berlin Ensemble, IF Performance Hall sahnesinde sizlerle...XJAZZ festivalin doğurduğu önemli etkinliklerden Ankara x Berlin Ensemble, her sene Ankara ve Almanya'dan başarılı müzisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşan ve iki ülkenin müziklerinin sergilendiği özel...

Xjazz Ankara : Ankara X Berlin Ensemble

XJAZZ Ankara: Ankara x Berlin Ensemble, IF Performance Hall sahnesinde sizlerle...

XJAZZ festivalin doğurduğu önemli etkinliklerden Ankara x Berlin Ensemble, her sene Ankara ve Almanya'dan başarılı müzisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşan ve iki ülkenin müziklerinin sergilendiği özel bir performanstır.

Paul Kleber - Kontrbas

Tim Sarhan - Davul

Hikmet Altunbaşlıer - Trompet

Şinasi Celayıroğlu - Gitar

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : IF Performance Hall

Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi

Başlangıç Saati : 13.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 23: 00: 00

Kategori : XJAZZ Ankara : Ankara x Berlin Ensemble

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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