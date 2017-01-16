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Xinjiang'ın sınır ötesi sağlık platformuna büyük ilgi

Xinjiang'ın sınır ötesi sağlık platformuna büyük ilgi

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Urumçi Tanıtım Ofisi Başkanı Zhang Haiyan, Ağustos 2016'dan itibaren farklı ülkelerden 35 hastanenin Urumçi Sınır Ötesi Sağlık Hizmet Platformu'na girdiğini açıkladı.

Xinjiang'ın sınır ötesi sağlık platformuna büyük ilgi

Urumçi Sağlık Müdürlüğü'nce verilen bilgilere göre, Çinli sağlık personelinin vatandaşlara daha kaliteli ve gelişmiş tıbbi hizmet sağlaması amacıyla söz konusu platform aracılığıyla, Çin, Kırgızistan, Kazakistan ve Gürcistan gibi ülkelerden uzmanlar arasında yaklaşık 110 telekonferans yapıldı.

Ayrıca, Xinjiang'a komşu ülkelerden daha fazla hastanenin gelecekte Urumçi Sınır Ötesi Sağlık Platformu'na dâhil olması bekleniyor.

Xinjiang, bu platform sayesinde her yıl Orta Asya ülkelerinden gelen 5 ila 6 bin hastaya sağlık hizmeti sağlıyor. Çin Uluslararası Radyosu (CRI)

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