Xinjiang'da Sanayi Katma Değeri Yüzde 3,6 Arttı

Xinjiang'da 39 sanayi sektöründen 23'ünün katma değeri artış gösterdi. Demir çelik sektörü geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 kat artarken, tekstil yüzde 34, elektrik ise yüzde 26 oranında arttı.

Bu yılın ilk iki ayında Xinjiang'da büyük ölçekli sanayi işletmelerinin elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 oranında artarak 117 milyar 357 milyon yuanı buldu. Aynı dönemde elde edilen net kar 10 milyar 559 milyon yuana ulaştı. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 arttı.

Bu yılın ilk çeyreğinde Xinjiang'da üretici fiyat endeksi yüzde 19,9 oranında artarken, artış son 5 yıl içindeki en büyük seviyeye ulaştı.

Xinjiang İstatistik Bürosu Sözcüsü Wang Yue, Xinjiang'da sanayinin ekonomide oynadığı dayanak rolünün gittikçe arttığını, bunun Xinjiang ekonomisinin gelişmesine güç kattığını söyledi.