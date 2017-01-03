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Xi Jinping'in yeni yıl konuşması

Xi Jinping'in yeni yıl konuşması

2016'nın son günü Çin halkına hitap eden Çin'de Başkan Xi Jinping, içeride yoksulluğun kökünün kazınması, dışarıda ise ülke bütünlüğünün ödünsüzce korunması yolunda çalışılacağını belirtti.

Xi Jinping'in yeni yıl konuşması

Washington Post'ta yer alan habere göre, televizyonda yaptığı yeni yıl konuşmasında Xi, özellikle ülkesinin bilimsel başarılarını, dev teleskopundan uzay misyonlarına kadar önemli performanslarını ve Çin'in gittikçe belirginleşen küresel oyuncu rolünü öne çıkardı.

Televizyonda konuşurken Çin Seddi'nin bir duvarı önünde görüntü veren Başkan Xi, özellikle bu yıl içinde G-20 toplantısına ev sahipliği yapıldığını vurguladı.

Çin'in barış içinde bir ilerlemeyi hedeflediğinin altını çizen Xi, ülkesinin Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine ilişkin dış baskılara da boyun eğmeyeceğini açıkladı.


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