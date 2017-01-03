Xi Jinping'in yeni yıl konuşması

Washington Post'ta yer alan habere göre, televizyonda yaptığı yeni yıl konuşmasında Xi, özellikle ülkesinin bilimsel başarılarını, dev teleskopundan uzay misyonlarına kadar önemli performanslarını ve Çin'in gittikçe belirginleşen küresel oyuncu rolünü öne çıkardı.

Televizyonda konuşurken Çin Seddi'nin bir duvarı önünde görüntü veren Başkan Xi, özellikle bu yıl içinde G-20 toplantısına ev sahipliği yapıldığını vurguladı.

Çin'in barış içinde bir ilerlemeyi hedeflediğinin altını çizen Xi, ülkesinin Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine ilişkin dış baskılara da boyun eğmeyeceğini açıkladı.