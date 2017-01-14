Xi Jinping 90 yaşındaki Uygur kadına mektup gönderdi

Çin'in geleneksel bayramı Bahar Bayramı yaklaşıyor.

Xi Jinping, mektupta Tohtihan Kurban'ın ailesine ve hemşerilerine mutluluk dileğinde bulundu. Xi, farklı milliyetlere mensup tüm vatandaşların nar taneleri gibi birbirlerini destekleyerek, ÇKP liderliğinde Xinjiang için daha güzel bir geleceği yaratmaları ümidini dile getirdi.

90 yaşındaki Tohtihan Kurban, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Hotan kentinde yaşıyor. Xi Jinping, mektupta "Torununun bana yazdığı mektubu okudum. 90 yaşına yaklaştın ama halen çok sağlıklı olduğunu öğrendim. 100'den fazla kişiden oluşan büyük ailen, hep beraber mutlu bir yaşam sürüyor, çok sevindim" diye yazdı.

Xi Jinping, Xinjiang'ın çok iyi ve güzel bir yer olduğunu ve farklı etnik grupların bölgede bir aile gibi yaşadığını hatırlatarak, Xinjiang halkı için iyi bir örnek olan Kurban Tulum'un çocukluğundan itibaren partisine ve ülkesine bağlı olduğunu söyledi. Xi Jinping, Kurban Tulum'un torunlarının da dedeleri gibi ÇKP ve ülkeye bağlı bireyler olmalarını ve farklı etnik gruplardan oluşan büyük Çin ailesini sevmelerini istedi.