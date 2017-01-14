Xi'den Barışı Geliştirme Vurgusu

Xi Jinping makalesinde, İsviçre ziyaretine dair büyük beklentileri olduğuna işaret ederek, Çin ve İsviçre'nin birbirine uzak olmasına rağmen, işbirliği geçmişinin eskiye dayandığını bildirdi.

Çin ve İsviçre'nin farklı siyasi rejimler arasındaki dostluk işbirliğine örnek olduğuna dikkat çeken Xi, küresel siyasi durumun karmaşık ve dünya ekonomisinin belirsiz olduğu bir dönemde, Çin-İsviçre kapsamlı stratejik dostluğunu pekiştirmenin iki ülkenin halklarına yarar sağlayabileceği gibi, küresel siyasi istikrarla ekonomik canlanmaya güç katabileceğini vurguladı.

Xi Jinping makalesinde, son yıllarda ekonomik küreselleşme karşıtı eğilim ve ticari korumacılığın gözle görülür boyutlara ulaştığına işaret ederek, Çin'in dünya ülkeleriyle birlikte, küresel sınamaların üstesinden geleceğini söyledi.

Xi, inovasyon, koordinasyon, dışa açıklık ve paylaşım ilkeleri doğrultusunda, arza dayalı reformu hızlandırmakta olduklarını belirterek, Çin'in küresel ekonomik büyüme için dev bir piyasa sağlayacağını, böylece tüm dünya ülkeleri için ideal bir yatırım destinasyonu olmaya devam edeceğini belirtti.

Makalesinde BM Cenevre Ofisi ziyaretine de değinen Xi Jinping, burada insanlığın ortak kader topluluğunun oluşturulması için taraflardan görüş alacaklarını ifade etti.

Xi, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi ziyaretlerine ilişkin olarak ise, iki örgüt yetkilileriyle küresel sağlık ve spor çalışmalarının pekiştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunacağını kaydetti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2017 yıllık toplantısına katılmak üzere 15-18 Ocak tarihlerinde İsviçre'ye resmi bir ziyaret düzenleyecek.