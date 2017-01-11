Xi, Davos Forumuna Katılacak İlk Çin Devlet Başkanı Olacak

Xi İsviçre'ye resmi bir ziyaret kapsamında, 17 Ocak günü Davos kayak merkezindeki yıllık ekonomik toplantıya büyük bir resmi heyetle birlikte katılacak. Çin'in küresel düzeyde daha etkili olmaya, kendini küreselleşmenin öncü ve istikrar sağlayıcı ülkesi ve korumacılıkla mücadele eden bir güç olarak sunmaya çalıştığı bir dönemde Xi'nin ziyareti daha da kritik hale geliyor. Dış İşleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, Xi'nin 15-18 Ocak İsviçre'ye yapacağı resmi ziyarette Cenevre'deki Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü ofisleri ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Lozan'daki genel merkezini de ziyaret edeceğini belirtti.

Davos forumu, dünyanın en büyük ekonomisi Birleşik Devletler'in yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlayacağı haftada da gerçekleşecek. Dünya Ekonomik forumunun kurucusu Klaus Schwab perşembe günü Cenevre'de "Hepimiz şu anda dünyada çok taraflı, çok kutuplu, jeopolitik ve jeo-ekonomik bir yapıya geçiş sürecinde olduğumuzun farkındayız" dedi. Çin'in ekonomik güç söz konusu olduğunda ABD'ye yakında eşit olacağını söyleyen Schwab, büyük bir Çin iş delegasyonunun Xi'ya eşlik edeceğini belirterek ve "Davos ruhu içinde biz onları mümkün olduğunca sürece dâhil etmek istiyoruz" dedi.

İlk kez 1971'de bir iş toplantısı olarak gerçekleşen, ancak siyaset, kültür ve insani konuların yer alması ile genişleyen Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yıl ki toplantısına siyaset, iş ve kültür dünyasından 3.000 katılımcının gelmesi bekleniyor. Matt Damon ve Forest Whitaker gibi aktivist Hollywood yıldızlarının, görev süresi sona erecek ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'in de toplantıya katılması bekleniyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'ın yanı sıra, Afganistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Güney Afrika devlet başkanları da Davos'a katılacak.