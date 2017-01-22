Xfitness Kimdir?

XFİT Kurumsal İletişim Müdürü Emre Akbulut, firmanın sektördeki yerini Wise TV'ye anlattı.



Akbulut, "Xfitness markamız Ankara markasıdır. 2012 yılında kurulduk. Başladığımızda 350 metrekare bir salonla başladık, şuan 34 şubemiz var. Firmamız ilk önce Xfit olarak kuruldu, şuan 3 segment olarak Xfitness markamızı kullanıyoruz. 1000 metrekare, buhar odası, sauna odası ve tüm ekipmanları olacak. Amacımız "sizin için" diyerek oluşturduğumuz konseptte tüm insanları sporla tanıştırmak" dedi.