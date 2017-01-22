Xfitness Franchise Koşulları Neler?

XFİT Kurumsal İletişim Müdürü Emre Akbulut, XFitness markasının franchise koşullarını Wise TV'ye anlattı.



Akbulut, "Başladığımız gibi tüm konsept bütün şubelerimizde aynı. Franchis vermemizin sebebi ise tüm Türkiye'ye yayılmak. Amacımız 81 ilde olmak. Lokasyon çalışmalarında yardımcı oluyoruz, isterlerse anahtar teslim salonlar yapabiliyoruz, isterlerse de ekipman ve işletme anlamında destek veriyoruz. Yüz yüze görüşmelerden sonra lokasyon belirleyip o alanda inşaatla beraber çalışmalara başlayıp personel eğitimi verip altyapıyı oluşturuyoruz" diyerek franchise için koşullarını anlattı.