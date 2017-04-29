Xexes Zefes Jeş
Diasporada yıllardır varlığını sürdürebilmiş ve her geçen gün güçlenerek bugünlere gelebilmiş üç muhteşem ekibin ve müzik gruplarının dans ve müzik ziyafeti sunacağı "Xexes Zefes Jeş" 29 Nisan'da Ankara'da gerçekleşecek.
Diasporada yıllardır varlığını sürdürebilmiş ve her geçen gün güçlenerek bugünlere gelebilmiş üç muhteşem ekibin ve müzik gruplarının dans ve müzik ziyafeti sunacağı "Xexes Zefes Jeş" 29 Nisan'da Ankara'da gerçekleşecek.
Çerkes Derneği Halk Dansları Topluluğu ELBRUZ'un ev sahipliğinde düzenlenecek bu dev gösteride, Kayseri Kafkas Derneği Halk Dansları Topluluğu AŞEMEZ ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği Halk Dansları Topluluğu MAZENEF birbirinden güzel dansları ile bizlerle olacak.
Dans gruplarımıza Türkiye Diasporasının en iyi müzik grupları GINNİ, MAZE, BADİN ve Çerkes Derneği Korosu eşlik edecektir.
Kendinizi Aşemez'in doğasında, Elbruz'un eteklerinde hissedeceğiniz, Mazenef tadında bir gece için hepiniz davetlisiniz.
Tarih: 29 Nisan 2017
Saat : 20: 00
Yer : Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi
Bilet Satış : Çerkes Derneği - Şenyuva Mah. Meriç Sok. No: 44 Beşevler/ANKARA
İrtibat Numarası: 0312 2228590
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Yenimahalle
Mekan : Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi No: 50 Yenimahalle/Ankara
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Xexes Zefes Jeş
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır