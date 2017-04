Diasporada yıllardır varlığını sürdürebilmiş ve her geçen gün güçlenerek bugünlere gelebilmiş üç muhteşem ekibin ve müzik gruplarının dans ve müzik ziyafeti sunacağı "Xexes Zefes Jeş" 29 Nisan'da Ankara'da gerçekleşecek.



Çerkes Derneği Halk Dansları Topluluğu ELBRUZ'un ev sahipliğinde düzenlenecek bu dev gösteride, Kayseri Kafkas Derneği Halk Dansları Topluluğu AŞEMEZ ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği Halk Dansları Topluluğu MAZENEF birbirinden güzel dansları ile bizlerle olacak.



Dans gruplarımıza Türkiye Diasporasının en iyi müzik grupları GINNİ, MAZE, BADİN ve Çerkes Derneği Korosu eşlik edecektir.



Kendinizi Aşemez'in doğasında, Elbruz'un eteklerinde hissedeceğiniz, Mazenef tadında bir gece için hepiniz davetlisiniz.



Tarih: 29 Nisan 2017



Saat : 20: 00



Yer : Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi



Bilet Satış : Çerkes Derneği - Şenyuva Mah. Meriç Sok. No: 44 Beşevler/ANKARA



İrtibat Numarası: 0312 2228590



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Yenimahalle



Mekan : Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi



Mekan Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi No: 50 Yenimahalle/Ankara



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Xexes Zefes Jeş



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır