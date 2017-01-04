Xbox Ssd Harici Diski Türkiye'de

Veri depolama alanında dünya lideri Seagate depolama sıkıntısı çeken oyunculara özel sürücü seçeneğini satışa çıkardı. Avrupa'yla aynı anda ve Türkiye'de ilk kez n11.com'da görücüye çıkan yeni ürün Seagate Gaming Xbox 512GB SSD USB 3.0, dünyanın ilk ve tek oyuncu Xbox SSD harici diski olma özelliğini taşıyor.



512GB kapasitesi ile oyunculara hızlı yükleme imkanı sunan cihaz, oyun yükleme sürelerini düşürüp anında aksiyona dalmanızı sağlayan flash depolamasından yararlanıyor. Kullanıcılara oyunları daha hızlı yükleme ve başlatma imkanı sunan cihazın alüminyum kasasının çerçevesi Xbox teması ile uyumlu. Yapı olarak da oldukça ince bir profile sahip sürücü, herhangi bir güç adaptörü gerektirmediği için tak ve çalıştır tarzında kullanılabiliyor. Avrupa'yla aynı anda ve Türkiye'de sadece n11.com üzerinden satışa sunulan ve Seagate Xbox ailesinin diğer fertleri gibi Microsoft lisanslı tek harici Xbox diski olan cihaz, 889,99 TL fiyatıyla oyun severleri bekliyor.