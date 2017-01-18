Xbox One'a Creators Update Dopingi!

Microsoft geçtiğimiz hafta Creators Update ile Xbox One'a gelecek yeniliklerin bazılarının detaylarından bahsetmişti.



Beklenen büyük güncellemenin Xbox One'a getireceği yenilikler arasında performans geliştirmeleri ve yeni arayüz öğeleri vardı. Xbox One'ın arayüzünde, özellikle oyun esnasında bazı menülerin açılması zaman alabiliyordu. Mesajlar, Başarılar, Ayarlar gibi sık kullanılan işlevlere ulaşmak yavaşlık nedeniyle sıkıntıya dönüşebiliyordu. Bu sorunlar, Redstone 2 olarak da bilinen Creators Update ile ortadan kalkacak. Nisan'da yayınlanması beklenen güncelleme, Xbox'a çoklu göreve yönelik önemli bazı geliştirmeler getirecek ve menüler, bu sayede çok daha hızlı çalışacak. Buna ilave olarak arayüzde yapılan değişiklikler, sık kullandığınız işlevlere daha kolay ulaşmanızı sağlayacak.



Bu yeni özellikler, Xbox Live üzerinde Qwik adıyla tanınan Mike Ybarra tarafından bir canlı yayında gösterildi. Xbox yöneticisi, yeni Guide menüsünü Xbox düğmesine basarak açıyor ve menünün neredeyse hemen açıldığı gözleniyor. Yeni arayüz, ekran kaydı ve ekran görüntüsü işlevlerine erişimi de kolaylaştırıyor. Gördüklerimizin önizleme sürümüne ait olduğunu, performansın final sürümde daha da iyi olabileceğini söyleyelim. Tabi, final sürüm için birkaç ay daha beklememiz gerekecek.