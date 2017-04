- Xavi Pascual: "Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum"



İSTANBUL - Panathinaikos Başantrenörü Xavi Pascual, 79-61 kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Pascual, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ve Final Four için başarılar diliyorum" dedi.

Euroleague Çeyrek Final serisinde Fenerbahçe ile 2'si içeride, 1'i de İstanbul'da olmak üzere 3 maç oynayan ve 3'ünde de sahadan mağlup ayrılarak Final Four şansını kaybeden Panathiniakos'ta Başantrenör Xavi Pascual karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine başlayan Pascual, "Net bir şekilde 3-0 kazandılar. Bizden daha iyilerdi. Başka bir şey demeye gerek yok. Bu noktaya kadar aslında iyi geldik. Takım kimyamız çok iyiydi. İlk maçta çok iyi başlayıp 16 sayı öne geçmiştik. Fenerbahçe'nin öz güveni bu maçı kaybetmemize neden oldu. Aslında bu seriyi kaybetmemizin en önemli sebebi savunmamızdı. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum ve güzel dileklerimi iletiyorum Final Four için" ifadelerini kullandı.