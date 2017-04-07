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Xavi'den Muhteşem Frikik Golü
Barcelona'nın efsane ismi Xavi, Katar Ligi'nde gollerine devam ediyor.
7 Nisan 2017 Cuma 23:16
Barcelona
'nın efsane ismi
Xavi
,
Katar
Ligi'nde gollerine devam ediyor.
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