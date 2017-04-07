Xavi'den Muhteşem Frikik Golü

Barcelona'nın efsane ismi Xavi, Katar Ligi'nde gollerine devam ediyor.

Xavi'den Muhteşem Frikik Golü

Barcelona'nın efsane ismi Xavi, Katar Ligi'nde gollerine devam ediyor.

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