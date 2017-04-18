Xabi Alanso Evine Geri Dönüyor
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Bayern Münih ile karşılaşacak.Real Madrid eski oyuncusu ve taraftarının sevgilisi Xabi Alonso, instagram hesabından '' "Bernabeu'ya dönüş...Özel bir maç olacak." dedi.
Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Xabi Alonso bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İspanyol oyuncu instagram hesabından, "Bernabeu'ya dönüş...Özel bir maç olacak." diye paylaşımda bulundu.
EVİNE GERİ DÖNÜYOR
Real Madrid formasıyla 5 sezonda 233 maça çıkan oyuncu 1 Şampiyonlar Ligi 1 tane de lig şampiyonluğu yaşayarak taraftarın sevgilisi oldu.
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