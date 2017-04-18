Xabi Alanso Evine Geri Dönüyor

Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Xabi Alonso bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İspanyol oyuncu instagram hesabından, "Bernabeu'ya dönüş...Özel bir maç olacak." diye paylaşımda bulundu.



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Real Madrid formasıyla 5 sezonda 233 maça çıkan oyuncu 1 Şampiyonlar Ligi 1 tane de lig şampiyonluğu yaşayarak taraftarın sevgilisi oldu.