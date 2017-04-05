Sakarya'da 14 ilden 230 sporcunun katılımıyla düzenlenen Okullararası Wushu Taolu Türkiye Şampiyonası sona erdi.



Serdivan spor salonunda düzenlenen müsabakaların son gününde, Sakarya'nın yanı sıra Aksaray, Ankara, Aydın, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mardin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Zonguldak'tan katılan sporcular en yüksek puanı alabilmek için mücadele etti.



Şampiyona sonunda Adapazarı Özel Ada Bilim Anadolu Lisesi 13 birincilik ile ilk sırada yer aldı.



Özel Sivas Final Lisesi 6 birincilik alarak ikinci olurken, Adapazarı Nuri Bayar Ortaokulu 5 birincilik ve İstanbul Kadıköy İlhami Ertem Ortaokulu 4 birincilik ile üçüncü oldu.



Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının verilmesiyle şampiyona sona erdi.



Türkiye Wushu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, wushu sporunun okul sporlarında yer almasından sonra hızlı şekilde geliştiğini söyledi.



Şampiyona öncesi il seçmelerinin yapıldığını o nedenle şampiyonaya 230 sporcunun katıldığını belirten Akyüz, "İlkokul, ortaokul ve liselerde binlerce wushu sporcusu var. Bu spor sanda ve taolu diye iki bölümden oluşuyor. Sanda da inşallah önümüzdeki yıl okullararası şampiyonaya eklenince bu sayı bir hayli çoğalacak." diye konuştu.