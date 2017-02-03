Wushu Milli Takım Seçmeleri Antalya'da Yapılacak

Wushu Milli Takım seçmeleri, Antalya'da organize edilecek.



Türkiye Wushu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5-15 Şubat tarihlerinde seçmeler, yoğun katılım nedeniyle 3 ayrı grup ve tarihte düzenlenecek.



Minik ve yıldızlar kategorilerinde seçmeler, 5-9 Şubat, gençlerde 9-12 Şubat ve büyüklerde ise 12-15 Şubat tarihlerinde yapılacak.