Wushu Milli Takım Seçmeleri Antalya'da Yapılacak

Wushu Milli Takım seçmeleri, Antalya'da organize edilecek.

Wushu Milli Takım Seçmeleri Antalya'da Yapılacak

Wushu Milli Takım seçmeleri, Antalya'da organize edilecek.

Türkiye Wushu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5-15 Şubat tarihlerinde seçmeler, yoğun katılım nedeniyle 3 ayrı grup ve tarihte düzenlenecek.

Minik ve yıldızlar kategorilerinde seçmeler, 5-9 Şubat, gençlerde 9-12 Şubat ve büyüklerde ise 12-15 Şubat tarihlerinde yapılacak.

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Türkiye Cumhuriyeti, 15 Şubat, 12 Şubat, Türkiye, Antalya