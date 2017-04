Wsj: Google, Chrome'a Reklam Engelleyici Ekleyecek, Peki Neden?

WSJ: Google, Chrome'a Reklam Engelleyici Ekleyecek.





Google Kullanıcılarının canını sıkan reklamları engellemek istiyor. Peki Neden? Chrome'a Reklam Engelleyici Ekleyerek Ne Yapmak İstiyor?



Eğer Google Chrome ile varsayılan olarak reklamları engelliyorsa muhtemelen kendisinin satmadığı sinir bozucu türlere odaklanacaktır.



Wall Street Journal'da yer alan ve isimsiz kaynaklara dayandırılan habere göre, Google'ın mobil ve masaüstü platformlarda Chrome için reklam engelleme özelliği sunacağını bildiriliyor.



Tarayıcılar için reklam engelleyiciler yeni bir şey değil elbette. Kaldı ki Google'ın kendisi de AdBlocks Plus'ın Kabul edilebilir Reklam Programına ödeme yapıyor. Kaldı ki kendisi de temelde bir reklam şirketi gibi çalışıyor. Rapora göre, Chrome'un reklam engellemesi, Pop-up'lar, sesli reklamları otomatik olarak oynatma, sayfa engelleme süresi geri sayımları ve diğerleri de dahil olmak üzere Daha İyi Reklamlar Koalisyonu tarafından tanımlanan kötü reklamları hedefleyecek.



ABP ve uBlock Origin gibi eklentiler, Chrome, Firefox ve Microsoft Edge gibi platformlar arasında kullanılabilir, ancak engelleme işlemi biraz gelişecek. Chrome, belirli türden pop-up'lara ve diğer web rahatsızlıklarına karşı zaten koruyor. Bu haliyle bile reklam engelleme özelliği ile öne çıkan en önemli tarayıcı rolünde. Peki Google'ın Amacı Ne?



WSJ'a göre şirket, en can sıkıcı türleri ortadan kaldıran bir engelleyici ekleyerek, kullanıcıların tüm reklamları engelleyen uzantılardan birini Chrome yüklemelerini veya başka bir tarayıcıya geçmelerini engellemeye çalışıyor. Bir nevi teşvik!!!



