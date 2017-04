Çağdaş tiyatronun önemli yazarlarından Georg Büchner'in kaleme aldığı "Woyzeck", Talimhane Tiyatrosu Sahnesi'nde...



Er Woyzeck, sevgilisi Marie ve "gayrimeşru" çocuğu ile yaşamaktadır. Askerlikten kazandığı para yetmeyince doktorun tıbbi deneylerinde denek olarak yer almakta ve yalnızca bezelye yiyerek yaşamak zorundadır. Woyzeck'in akıl sağlığı bozulur ve halüsinasyonlar görmeye başlar. Bu arada Marie, Woyzeck'ten sıkılmış ve bando şefiyle ilgilenmeye başlamıştır. Gittikçe yükselen, kıskançlıkla dolu şüpheleri sonunda Woyzeck bando şefi ile yüzleşir ancak dayak yer. Olanlara katlanamayan Woyzeck bıçağını alıp gölün kıyısına gider.



İnsanlık dışı davranışlara maruz kalan bir erin, doktorlar ve üst rütbeli subaylar tarafından aşağılanmasının trajik bir hikayesidir.



Modern tiyaronun ilk örneklerinden sayılan bu oyunun yazarı Georg Büchner, yalnızca Alman tiyatrosunun değil, çağdaş tiyatronun da en önemli yazarlarından biridir. Kısacık yaşamına sığdırdığı ve aralarında Danton'un Ölümü ve Leonce ile Lena'nın da olduğu üç oyun, dünya tiyatro repertuarının tartışılmaz eserlerindendir.



Versus, oyun, oyuncu, seyirci kavramlarını muğlaklaştıran, gerçeğin özüne ulaşmak için, naturalist oyunculuğu bozan bir ekip anlayışına sahip. On kişilik oyuncu kadrosunun biçimlendirdiği bu yapımda, temel mesele olarak, şiddetin nesnesi olan insanların aynı zamanda şiddetin öznesi olması durumunu ele alıyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Talimhane Tiyatrosu



Mekan Adresi : Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Black Out Alışveriş Merkezi C Blok



Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Woyzeck



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır