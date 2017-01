World Tourism Forum 'Russia Summit 2017' 28 Ocak'ta Rusya'nın Başkenti Moskova'da

16-18 Şubat'da İstanbul'da gerçekleşecek olan Turizmin Davos'u World Tourism Forum öncesinde 'Russia Summit 2017' turizmin liderlerini 28 Ocak'ta Rusya'da bir araya getirecek.



Antalya'da Aralık ayında gerçekleştirilen Mediterrian Summit'in ardından World Tourism Forum'un bölgesel toplantıları "Feel Global, Be Local" mottosuyla Rusya ile devam ediyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek zirvede yaklaşık 10 ülkeden, 25 konuşmacı, 350 katılımcı 10 farklı oturumda turizmin geleceğini masaya yatıracak. 'Russia Summit 2017'yi turizm profesyonellerinin yanı sıra turizmin önde gelen yatırımcıları ve siyasi otoriteler takip edecek. Zirvenin açılışını ise World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı ve Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar yapacak.



Zirvede, Türkiye'de bankalar arasında turizm sektörüne en fazla kredi desteği veren bankalardan olan DenizBank'ın Genel Müdürü Hakan Ateş de bir sunum gerçekleştirecek. Ateş, ekonomideki son gelişmeler ışığında bölgedeki iki büyük güç olan Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri ve işbirliği potansiyelini değerlendirecek. İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yapılması gerekenler, bu kapsamda son dönemde gündeme gelen ve bankanın da öncülerden olduğu yerel para birimleri cinsinden ticaretin gelişmesi konusunda neler yapıldığını ve gelecekteki planları aktaracak.



'Russia Summit 2017' de konuşma yapacak isimler şöyle:



Zirvenin konuşmacıları arasında Sri Lanka Rusya Büyükelçisi H.E. Dr. Saman Weerasinghe, Katalan Turizm Ofisi Sorumlusu Christina Ionitskaya, Travelata.ru CEO'su Alex Zaretsky, ROOMLR Kurucusu Bas Lemmens, lastminute.com Kurucu Ortağı Marco Corradino, Localway.ru CEO'su Ira Erokhina, S.E.A. Company Yönetici Ortağı Andrey Shemyakin, Accor Hotels Rusya - Gürcistan - BDT Operasyon Direktörü Alexis Delaroff, Inventum MICE Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, Continent Express Preliminary CEO'su Stanislav Kostyashkin, River Rock Otelleri Ortağı Avşar Koç, IB Seyahat Acentası Genel Müdürü Elena Mannianova, The Luxury Network CEO'su Roman Timoshchuk, IBC Corporate Travel Genel Müdürü Anatoly Kuryumov, The Luxury Network CEO'su Roman Timoshchuk ve AC Nielsen Rusya Stratejik Ortaklık Lideri Svetlana Bobrova yer alıyor.



Russia Summit 2017'de Zirve Başlıkları



Russia Summit 2017'de 'Rus Pazarı'nın MICE Trendleri' konusunun yanı sıra 'Bölgede Yer Alacak Yatırımcıların Kararlarını Etkileyen Faktörler', 'Yolculuk Tarzınızı Değiştirecek Teknolojik Trendler', destinasyon pazarlaması kapsamında 'Etkili Turizm Pazarlamasına Yönelik Araçlar', 'Konaklamada Yeni Pazarlama Trendleri', 'Yeni Lüks Seyahat Trendleri' konuları masaya yatırılacak. - İSTANBUL