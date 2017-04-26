World Tourism Forum Dünyanın Her Kıtasında

Dünya turizmine yön verenler Mayıs'ta Dubai'de Arabian Summit, Kasım'da Akra'da Africa Summit ve Aralık'ta Barselona'da Mediterranean Summit ile bir araya geliyor.



Antalya, Moskova ve İstanbul'da düzenlenen World Tourism Forum zirvelerinin ardından turizmin liderleri Dubai'de "Arabian Summit", Akra'da "Africa Summit" ve Barselona'da "Mediterranean Summit" ile bir araya gelecek.



"Feel Global, Be Local" mottosuyla gerçekleşecek olan toplantılarda bölgelerin turizm potansiyeli masaya yatırılacak.



Arabian Summit 18 Mayıs'ta Dubai'de



Ortadoğu'nun parlayan yıldızı Dubai 18 Mayıs'da gerçekleşecek "Arabian Summit"e ev sahipliği yapacak. Rixos Premium Dubai Otel'de düzenlenecek zirvede, Ortadoğu bölgesine hizmet veren turizm şirketlerinin üst düzey yöneticileri, turizm bakanları, tur operatörleri ve seyahat acentalarının üst düzey yöneticileri, ülke tanıtım ofislerinin başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, otelciler ve turizm yatırım şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan 300 katılımcı yer alacak.



Sektör profesyonelleri, turizmin önde gelen yatırımcıları ve siyasi otoritelerin yanı sıra dijital iletişim stratejilerinin gelişmesinde büyük rol oynayan sosyal medya fenomenleri de zirveyi izleyecek.



Africa Summit Kasım'da Akra'da



Dünya turizmine yön veren zirvelerin bir diğeri de Kasım 2017'de Afrika kıtasının turizm potansiyeli yüksek ülkelerinden biri olan Gana'da gerçekleşecek.



Yaklaşık 400 katılımcının yer alacağı ve Kempinski Hotel Gold Coast City'de düzenlenecek zirveye, Gana Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Afrika ülkelerinin turizm bakanları, Afrika ülkelerinin tanıtım ofislerinin başkanları, otelciler, tur operatörleri ile seyahat acentaları ve turizm yatırım şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra son dönemlerin ünlü sosyal medya fenomenleri katılacak.



Çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubunun takip edeceği zirvede, geleceğin turizmini şekillendirecek kararlar alınacak.



Aralık ayında Barselona'da gerçekleşmesi planlanan, 250 katılımcının yer alacağı Mediterranean Summit buluşmasının ardından, turizme yön verenler Ocak 2018'de Moskova'da Russia Summit için bir araya gelecek.



Bu yıl 4.'sü düzenlenecek olan "Turizmin Davosu" olarak bilinen World Tourism Forum Global Meeting ise 8-10 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul'da turizm sektörünün en önemli isimlerini ağırlayacak. - İstanbul