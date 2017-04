World Press Photo 2017 Ödül Töreni

Hollanda'da düzenlenen "World Press Photo 2017 (WPP)" kapsamında, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikastı fotoğraflayan Associated Press (AP) foto muhabiri Burhan Özbilici'ye "Yılın Fotoğrafı" ödülü verildi.



Amsterdam'daki törende, Özbilici'ye "Yılın Fotoğrafı Ödülü", Hollanda Kraliyet ailesinden Prens Constantin tarafından takdim edildi. Özbilici, 1955'ten bu yana düzenlenen yarışmada büyük ödülü kazanan ikinci Türk oldu.



Özbilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her şeye rağmen görevimi yerine getirdiğim için çok mutluyum. Bir Türk gazetecisi olarak aldığım ödülden gurur duyuyorum ama keşke ülkemizde böyle bir şey yaşanmasaydı." dedi.



Yarışma kapsamında, 8 farklı kategoride, 25 ülkeden 45 fotoğrafçı da ödüllendirildi.



Ödül alan fotoğraflarla 45 ülkede düzenlenen sergilere, her yıl 4 milyondan fazla kişi katılıyor.



Hollanda Kraliyet ailesinin desteklediği WPP, Hollanda Foto Muhabirler Vakfı tarafından her yıl organize ediliyor.